Певица Анет Сай и рэпер 10AGE ждут ребёнка, который «продолжит их путь»

Певица Анет Сай и её муж, рэпер 10AGE (Дмитрий Панов) скоро станут родителями. Об этом пишет «Газета.ru».

Исполнительница призналась, что беременность углубила их творческий процесс с мужем. Если раньше они делали музыку как артисты, то теперь — как семья. Каждое слово стало приобретать невиданную глубину и смысл в их песнях.

Анет Сай заявила, что не собирается брать паузу в карьере из-за беременности.

«Для меня творчество — это не работа, от которой нужно брать паузу. Это моя природа. Ребёнок приходит не «вместо» моей жизни, а в неё. Он не забирает мой путь — он его продолжает», — добавила артистка.

Дмитрий Панов, в свою очередь, выразил надежду, что их ребёнок вырастет «особенным» и таким же творческим, как они. По его словам, они оба творцы и философы, так что принцип «яблока от яблони» не заставит ждать своего проявления.

Ранее Life.ru рассказывал, что актриса Оксана Акиньшина примерно в конце мая родит ребёнка от Данилы Козловского. Артисты состоят в отношениях уже пять лет, однако все догадки подписчиков они предпочитали никак не комментировать.