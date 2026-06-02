Лерчек вышла на прогулку после шестой химии и заявила, что хочет жить
Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ ler_chek
Блогерша Лерчек (Валерия Чекалина) завершила шестой курс химиотерапии и рассказала, как чувствует себя после процедуры. У неё сейчас упадок сил, но она всё равно продолжает улыбаться. Свежим видео из больницы поделился её спутник Луис Сквиччиарини, который некоторое время не выходил на связь.
Лерчек прошла шестой курс химиотерапии. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ ler_chek
На кадрах пара прогуливается по территории медучреждения. По словам блогерши, близкие дежурят рядом с ней по очереди: накануне с ней был брат Родион, а теперь его сменил Луис.
«Родион сменил Луиса, они по очереди за мной наблюдают. На этот раз химия прошла хорошо, разумеется, у меня не так много энергии, и аппетит не очень. Но через пару дней, надеюсь, всё будет в порядке», — поделилась Чекалина.
Сквиччиарини отметил, что они хотят чаще показывать жизнь Валерии во время лечения, чтобы разрушить стереотип о людях с четвёртой стадией рака. Сама Лерчек подчеркнула, что очень хочет жить и верит в шанс выйти в ремиссию. Она считает, что сейчас главное в её положении — позитивный настрой. Пара также устала от скептиков, которые сомневаются в болезни Чекалиной из-за того, что она слишком хорошо держится.
Ранее Отар Кушанашвили резко раскритиковал блогершу Лерчек (Валерию Чекалину), заявив, что перестал верить в её тяжёлое состояние — телеведущего смутило, что она продолжает активные тренировки и ведёт публичный образ жизни, несмотря на диагноз. К примеру, недавно сообщалось, что онкобольная блогерша Лерчек собиралась принять участие в турнире по танго, а её партнёром по танцу на Московском весеннем танго-турнире значится жених Луис Сквиччиарини.
