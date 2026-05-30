Туфли Chanel за 10 тысяч и детские вещи: Как прошла распродажа гардероба больной раком Лерчек

В Москве прошла распродажа личных вещей больной раком блогерши Валерии Чекалиной, известной как Лерчек. Как сообщает корреспондент Life.ru, на мероприятие пришло несколько десятков человек.

На продажу выставили много позиций: одежду, обувь, аксессуары и даже детские предметы гардероба.

Распродажу организовали в арт-пространстве «Хлебозавод» на Большой Новодмитровской улице. Стоимость большинства лотов не превысила 80 тысяч рублей. Столько стоила сумка Louis Vuitton. Также были представлены туфли Versace за 20 тысяч рублей и Chanel за 10 тысяч.

При этом часть вещей выглядела поношенной. Организаторы отказались объяснить, куда направят вырученные деньги, и не стали комментировать состояние Лерчек. Сама блогерша на распродажу не приехала.

Напомним, у Лерчек был диагностирован рак желудка четвёртой стадии со множественными метастазами. О заболевании стало известно в марте, когда после рождения четвёртого ребёнка гистология плаценты показала наличие злокачественных клеток. Метастазы поразили лёгкие, позвоночник (с разрушением позвонков и операцией), кости черепа, а также были обнаружены очаги в оболочке и тканях мозга, из-за чего блогерша на какое-то время потеряла зрение на правый глаз. Лерчек проходит тяжёлое лечение, включающее химио-, иммуно- и лучевую терапию, к концу мая после пяти курсов химиотерапии стало известно о некоторой положительной динамике. На фоне болезни суд приостановил рассмотрение её уголовного дела и заменил домашний арест на запрет определённых действий.

Уголовное дело в отношении Валерии Чекалиной и её бывшего мужа Артёма связано с незаконным выводом за рубеж более 251 миллиона рублей, полученных от продажи фитнес-марафонов. Дело было возбуждено по статье о валютных операциях с использованием подложных документов. Ещё один фигурант, Роман Вишняк, признал вину и получил 2,5 года колонии, Артём Чекалин был приговорён к семи годам колонии. Ранее дела об уклонении от уплаты налогов на 311 млн рублей были закрыты после выплаты задолженности.