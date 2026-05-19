Лерчек и Артёмчек сбагрили недостроенный роскошный особняк юристу за ₽870 млн

Блогерша Валерия Чекалина вместе с бывшим мужем Артёмом Чекалиным избавились от своего недостроенного особняка в элитном посёлке «Агаларов Эстейт» почти за миллиард рублей. Об этом сообщают источники SHOT.

Сделка стала возможной после того, как Чекалина погасила долг перед ФНС в размере 175 млн рублей — до этого любые операции с недвижимостью были заблокированы. Новый владелец — 41-летний столичный адвокат Владимир Х., управляющий в юридическом бюро и владелец компании, работающей в сфере права. Ранее он владел лишь 63‑кв. м квартирой на севере Москвы, оценённой в 20 млн рублей.

Особняк площадью 2200 кв. м возведён по проекту известного дизайнера (имя держится в секрете) и расположен на участке в 56 соток. Дом будет включать бассейн, кинотеатр, кальянную и массажную, две кухни, гостиную площадью 300 кв. м и отдельное жильё для персонала. Изначально за объект просили 810 млн рублей, однако цена вскоре поднялась до 870 млн.

Юристы отмечают, что переоформление недвижимости носит скорее формальный характер и направлено на защиту особняка от банкротства и возможных юридических сложностей.