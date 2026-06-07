«Думала, это постыдно»: Звезда «Мажора» рассказала о пережитом в юности сексуальном насилии

Сейчас Аксёновой 36 лет, и она с содроганием вспоминает о случившемся с ней в юности. По словам актрисы, она долгое время никому не говорила об этом. Ей казалось постыдным, что с ней это случилось. Аксёнова замкнулась и впала в депрессию. Однако однажды она нашла в себе силы поделиться с братом, что помогло ей вернуться к жизни.