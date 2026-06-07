«Думала, это постыдно»: Звезда «Мажора» рассказала о пережитом в юности сексуальном насилии
Актриса Аксёнова рассказала, что пережила домогательства в 17 лет и замкнулась
Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / im_lyubovaksenova
Актриса Любовь Аксёнова, известная по фильмам «Майор Гром» и «Мажор», рассказала о пережитом сексуализированном домогательстве в возрасте 17 лет. Артистка откровенно поделилась тяжёлыми воспоминаниями в соцсети, записав видеообращение к фанатам.
Аксёнова расскзала о насилии в 17 лет. Видео © Telegram / Super.ru
Сейчас Аксёновой 36 лет, и она с содроганием вспоминает о случившемся с ней в юности. По словам актрисы, она долгое время никому не говорила об этом. Ей казалось постыдным, что с ней это случилось. Аксёнова замкнулась и впала в депрессию. Однако однажды она нашла в себе силы поделиться с братом, что помогло ей вернуться к жизни.
«Слава богу хватило смелости сказать об этом своему брату. И он меня поддержал. Мы вместе рассказали родителям, и они тоже меня поддержали и помогли мне пережить этот опыт. Я снова почувствовала, что у меня есть опора, что я не одна, что у меня есть сила», — заявила актриса.
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