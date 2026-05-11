День Победы
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 мая, 13:18

В Москве арестовали последователей секс-коуча Лесли за домогательства к девушкам

В Москве двух блогеров арестовали на 15 суток за домогательства к девушкам

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Rommel Canlas

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Rommel Canlas

В Москве задержали блогеров за домогательства к девушкам. Как RG.ru, им назначили административный арест на 15 суток.

По данным источника, схема следующая: парни пытаются завязать знакомство, получают отказ, а затем начинают лапать девушек за грудь и ягодицы. Недавно одна из пострадавших обратилась в полицию. Правоохранители установили личности двух блогеров и задержали. Их действия были квалифицированы как «мелкое хулиганство». Суд постановил назначить арест на 15 суток.

Журналисты узнали, что это не единственный подобный случай. Выяснилось, что нарушители целенаправленно пристают к прохожим и ведут съемку происходящего. Отснятый контент они из хулиганских побуждений распространяют в закрытых каналах в соцсетях.

Подкатили, облапали и предложили секс: В Астрахани объявились юные адепты скандального коуча Лесли
Подкатили, облапали и предложили секс: В Астрахани объявились юные адепты скандального коуча Лесли

Ранее суд в Москве запретил к распространению на территории России материалы и онлайн-курсы секс-коуча Алекса Лесли (Александра Кириллова). Прокуратура выяснила, что за маской тренингов по знакомствам скрывались настоящие призывы к насилию над женщинами. Последствия не заставили себя ждать: после одного из очных занятий участник совершил нападение на девушку. Помимо этого, контент нарушает закон о защите детей и подстрекает к уголовным преступлениям. Сам Кириллов заочно арестован по делу о склонении к изнасилованию.

Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Никита Никонов
  • Новости
  • Алекс Лесли
  • Происшествия
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar