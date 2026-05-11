В Москве арестовали последователей секс-коуча Лесли за домогательства к девушкам

В Москве задержали блогеров за домогательства к девушкам. Как RG.ru, им назначили административный арест на 15 суток.

По данным источника, схема следующая: парни пытаются завязать знакомство, получают отказ, а затем начинают лапать девушек за грудь и ягодицы. Недавно одна из пострадавших обратилась в полицию. Правоохранители установили личности двух блогеров и задержали. Их действия были квалифицированы как «мелкое хулиганство». Суд постановил назначить арест на 15 суток.

Журналисты узнали, что это не единственный подобный случай. Выяснилось, что нарушители целенаправленно пристают к прохожим и ведут съемку происходящего. Отснятый контент они из хулиганских побуждений распространяют в закрытых каналах в соцсетях.

Ранее суд в Москве запретил к распространению на территории России материалы и онлайн-курсы секс-коуча Алекса Лесли (Александра Кириллова). Прокуратура выяснила, что за маской тренингов по знакомствам скрывались настоящие призывы к насилию над женщинами. Последствия не заставили себя ждать: после одного из очных занятий участник совершил нападение на девушку. Помимо этого, контент нарушает закон о защите детей и подстрекает к уголовным преступлениям. Сам Кириллов заочно арестован по делу о склонении к изнасилованию.