Подкатили, облапали и предложили секс: В Астрахани объявились юные адепты скандального коуча Лесли

В Астрахани появились подростки, которых связывают с последователями пикап-коуча Алекса Лесли: они навязчиво знакомились с женщинами и переходили к домогательствам на улице. Об этом стало известно SHOT.

В Астрахани банда последователей Алекса Лесли пристаёт к женщинам на улице. Видео © Telegram / SHOT

Инцидент произошёл с 26-летней Василисой прямо на улице города. Двое молодых людей сначала попытались завести знакомство, но после отказа перешли к физическим действиям. Девушка смогла отреагировать и отбиться от нападавшего, после чего попыталась покинуть место происшествия.

Перед уходом, как утверждается, молодые люди предложили ей вступить в интимную связь. Позднее стало известно, что обоим участникам инцидента нет 18 лет. Один из них, по данным источника, состоит в юношеской команде футбольного клуба «Волгарь» и выступает в ЮФЛ. После обращения пострадавшей в полицию спортсмен, как сообщается, опасается возможного отчисления из клуба.

