«Школа Лесли» на выезде: Русские туристки во Вьетнаме стали мишенью для байкеров-извращенцев
Россиянки пожаловались на домогательства со стороны байкеров во Вьетнаме
Туристки из России столкнулись с агрессивным поведением во Вьетнаме. Местные мужчины на байках преследуют приезжих, совершая непристойные действия прямо на глазах у прохожих, выяснил SHOT.
Одна из пострадавших Дарья рассказала о нападении в Дананге. Незнакомец подъехал к ней на транспортном средстве, внезапно схватил за грудь и предложил познакомиться. Когда девушка ответила отказом, наглец начал её лапать, после чего скрылся.
Банда извращенцев домогается российских туристок во Вьетнаме.
После того как история стала публичной, выяснилось, что Дарья — не единственная жертва. Десятки соотечественниц поделились похожими эпизодами: злоумышленники на двухколесном транспорте целенаправленно выбирают и «атакуют» иностранных туристок.
Обращения в местную полицию пока не дали результатов. Офицеры демонстрируют безразличие и не спешат проводить расследование или искать преступников.
Очевидцы и пострадавшие отмечают, что подобная модель поведения подозрительно напоминает провокационные методы, которые активно продвигал скандально известный пикап-коуч Алекс Лесли. Его последователи уже устраивали подобные «полевые выходы» в Москве и Ленинградской области, провоцируя конфликты ради контента или «тренировок». Сейчас сам основатель деструктивных курсов скрывается от российского правосудия за границей, однако его идеология, судя по всему, продолжает распространяться, теперь уже в азиатском направлении.
