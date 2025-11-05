Последователи Алекса Лесли сливали нюдсы невинных петербурженок в секретных чатах, называя их лидами

В Санкт-Петербурге было обнаружено существование сети закрытых чатов, связанных с последователями пикап-тренера Алекса Лесли. Согласно распространившемуся в Интернете расследованию, участники этих сообществ систематически обменивались интимными материалами и персональными данными ни о чём не подозревавших девушек. О ситуации рассказывает Mash на Мойке.

Участники сообществ использовали бизнес-терминологию для описания отношений, называя девушек «лидами», а свидания с сексуальным подтекстом — «офферами». В чатах происходил обмен приватными переписками и фотографиями, а также активно обсуждались внешность и поведение женщин.

В материалах расследования указывалось, что мужчины в этих сообществах относились к девушкам крайне потребительски, воспринимая их как проект. Особое внимание уделялось техническим аспектам соблазнения — от маскировки залысин и использования стелек для увеличения роста до записи голосовых сообщений со свиданий для последующего анализа участниками сообщества.

Один из описанных случаев начался со знакомства в спортивном зале «Галереи», где подруга автора расследования встретила мужчину, впоследствии оказавшегося активным участником таких чатов, позиционировавшим себя как «гуру» пикапа.

Ранее суд Москвы признал информацию в публикациях и курсах «секс-коуча» Алекса Лесли (Александра Кириллова) запрещённой к распространению в России. Прокуратура установила, что под видом обучения техникам знакомств и соблазнения Кириллов призывал к насилию над женщинами. После его офлайн-тренингов один из участников совершил нападение на девушку. Контент также нарушает законодательство о защите детей и содержит призывы к уголовно наказуемым действиям. Сам Кириллов заочно арестован по обвинению в склонении к изнасилованию.