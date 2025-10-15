Скандальные курсы пикапа — всё: Суд запретил распространение учений Алекса Лесли в России
Обложка © ТАСС / Сергей Фадеичев
Суд Москвы признал запрещённой к распространению на территории России информацию, содержащуюся в публикациях и курсах «секс-коуча» Александра Кириллова, известного под псевдонимом Алекс Лесли. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.
«Тверской межрайонный прокурор обратился в суд с административным исковым заявлением о признании информации, содержащейся на двух интернет-сайтах, запрещённой к распространению на территории РФ. Решением суда требования межрайонного прокурора удовлетворены. Его исполнение на контроле», — заявили в ведомстве.
В ходе проверки было установлено, что Кириллов под видом обучения техникам знакомств и соблазнения фактически призывал своих учеников и подписчиков действовать против воли женщин и применять к ним насилие. Его соратники летом этого года провели в Москве офлайн-тренинги, после чего один из участников совершил нападение на девушку на площади Ильинские ворота.
Прокуратура также установила, что размещённый контент нарушает законодательство о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию, и содержит призывы к действиям, за которые предусмотрена уголовная ответственность. Отмечается, что сам Кириллов в настоящее время заочно арестован по обвинению в склонении к изнасилованию.
Напомним, что летом текущего года Алекс Лесли оказался в центре громкого скандала. Поводом послужила видеозапись, запечатлевшая, как его подопечные совершали противоправные действия в отношении девушек в центре столицы. В связи с этим следствие обратилось в суд с ходатайством о заочном аресте блогера. Подозреваемый был объявлен в розыск на территории Российской Федерации.
