Скандальные курсы пикапа — всё: Суд запретил распространение учений Алекса Лесли в России

Суд Москвы признал запрещённой к распространению на территории России информацию, содержащуюся в публикациях и курсах «секс-коуча» Александра Кириллова, известного под псевдонимом Алекс Лесли. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

«Тверской межрайонный прокурор обратился в суд с административным исковым заявлением о признании информации, содержащейся на двух интернет-сайтах, запрещённой к распространению на территории РФ. Решением суда требования межрайонного прокурора удовлетворены. Его исполнение на контроле», — заявили в ведомстве.

В ходе проверки было установлено, что Кириллов под видом обучения техникам знакомств и соблазнения фактически призывал своих учеников и подписчиков действовать против воли женщин и применять к ним насилие. Его соратники летом этого года провели в Москве офлайн-тренинги, после чего один из участников совершил нападение на девушку на площади Ильинские ворота.

Прокуратура также установила, что размещённый контент нарушает законодательство о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию, и содержит призывы к действиям, за которые предусмотрена уголовная ответственность. Отмечается, что сам Кириллов в настоящее время заочно арестован по обвинению в склонении к изнасилованию.