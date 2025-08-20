Следствие просит заочно арестовать блогера Алекса Лесли по делу об изнасиловании

Следствие обратилось в суд с ходатайством о заочном аресте блогера Александра Кириллова, известного как Алекс Лесли, по уголовному делу о склонении к изнасилованию. Об этом сообщили РИА «Новости» в пресс-службе Тверского суда Москвы.

«Зарегистрированы материалы по ходатайству следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу заочно в отношении Кириллова», — сказала собеседница агентства.