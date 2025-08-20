Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Регион
20 августа, 17:50

Следствие просит заочно арестовать блогера Алекса Лесли по делу об изнасиловании

Алекс Лесли (Александр Кириллов). Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / alexlesley11

Следствие обратилось в суд с ходатайством о заочном аресте блогера Александра Кириллова, известного как Алекс Лесли, по уголовному делу о склонении к изнасилованию. Об этом сообщили РИА «Новости» в пресс-службе Тверского суда Москвы.

«Зарегистрированы материалы по ходатайству следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу заочно в отношении Кириллова», — сказала собеседница агентства.

По данным суда, блогер объявлен в федеральный розыск, что позволило следователю обратиться с ходатайством об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в его отсутствие.

«Дни сочтены»: Милонов пообещал сочную награду тем, кто «притащит» пикап-коуча Лесли в РФ
«Дни сочтены»: Милонов пообещал сочную награду тем, кто «притащит» пикап-коуча Лесли в РФ

Напомним, этим летом секс-коуч Алекс Лесли попал в скандал из-за видео, на котором его «ученики» приставали к девушкам в центре Москвы. Лесли заявил, что вернётся в столицу, показав фото авиабилета, и утверждая, что избежит юридических проблем. Однако его адвокат настроен менее оптимистично.

