«Дни сочтены»: Милонов пообещал сочную награду тем, кто «притащит» пикап-коуча Лесли в РФ

Депутат Госдумы Виталий Милонов пообещал угостить шавермой тех людей, кто «притащит» в Россию скандального «секс-гуру» Алекса Лесли (настоящее имя – Александр Кириллов). Об этом сообщает «Москва 24». Парламентарий выразил мнение, что у блогера в настоящее время очень серьёзные проблемы.

«Он находится вроде в Польше или в какой-то другой стране. Скрывается от российского правосудия, поскольку против него возбуждено уголовное дело, и его последователей задерживают и помещают под арест в РФ. Так что его дни сочтены», – пояснил депутат.

Милонов напомнил, что блогер проходит по уголовному делу как организатор. По его словам, Лесли сможет разобраться с проблемами через покаяния и осуждения. Кроме того, Милонов считает, что такие люди, как Кириллов, страдают глубокими психиатрическими проблемами, и им необходимо срочно обратиться к специалисту.