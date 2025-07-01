«Дни сочтены»: Милонов пообещал сочную награду тем, кто «притащит» пикап-коуча Лесли в РФ
Депутат Милонов обещал угостить шавермой тех, кто вернёт блогера Лесли в Россию
Виталий Милонов и Алекс Лесли. Обложка © РИА Новости / Владимир Федоренко, © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / alexleskey
Депутат Госдумы Виталий Милонов пообещал угостить шавермой тех людей, кто «притащит» в Россию скандального «секс-гуру» Алекса Лесли (настоящее имя – Александр Кириллов). Об этом сообщает «Москва 24». Парламентарий выразил мнение, что у блогера в настоящее время очень серьёзные проблемы.
«Он находится вроде в Польше или в какой-то другой стране. Скрывается от российского правосудия, поскольку против него возбуждено уголовное дело, и его последователей задерживают и помещают под арест в РФ. Так что его дни сочтены», – пояснил депутат.
Милонов напомнил, что блогер проходит по уголовному делу как организатор. По его словам, Лесли сможет разобраться с проблемами через покаяния и осуждения. Кроме того, Милонов считает, что такие люди, как Кириллов, страдают глубокими психиатрическими проблемами, и им необходимо срочно обратиться к специалисту.
«Всяко лучше сидеть здесь десяточку и выйти на свободу с чистой совестью, чем быть убитым каким-то польским националистом», – отметил депутат.
Напомним, что вокруг блогера Лесли разгорелся скандал после того, как он публично призвал мужчин к крайне агрессивным способам знакомства с девушками. Несколько жительниц Москвы стали жертвами «уличных пикаперов», действовавших по его методикам. Было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 33 и части 1 статьи 131 УК РФ. Речь идёт о склонении к изнасилованию. В столице тем временем продолжают арестовывать его последователей. На днях суд отправили в СИЗО на 1 месяц и 28 дней мужчину за сексуальные домогательства. Позднее стало известно, что пикап-коуч за день до скандала успел прикрыть бизнес в России.