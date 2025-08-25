«Хватать за задницу и тащить в туалет»: Сбежавший из РФ секс-коуч Лесли вызвал гнев у полячек

В Варшаве женщина подала заявление на блогера Александра Кириллова, известного под псевдонимом Алекс Лесли, который проводит секс-тренинги для мужчин. Об этом пишет польское издание Wyborcza. В России коуч объявлен в розыск, после того как его ученики стали грубо приставать к девушкам прямо на улице. Сейчас блогер продолжил свою «образовательную деятельность» в Польше.

Участие в трёхдневном курсе Лесли стоит 300 долларов, говорится в публикации. За эти деньги блогер обещает «научить влюблять в себя девушек и быстро склонять их к сексу». На своих мастер-классах Лесли убеждает мужчин, что нужно «хватать женщину за задницу и тащить в туалет». Курсы вызвали возмущение у многих жительниц Польши. Одна из них уже попросила полицию проверить деятельность Лесли за призывы к насилию.