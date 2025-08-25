Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Регион
25 августа, 15:55

«Хватать за задницу и тащить в туалет»: Сбежавший из РФ секс-коуч Лесли вызвал гнев у полячек

В Варшаве девушка подала заявление на блогера Лесли за призывы к насилию

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ alexlesley11

В Варшаве женщина подала заявление на блогера Александра Кириллова, известного под псевдонимом Алекс Лесли, который проводит секс-тренинги для мужчин. Об этом пишет польское издание Wyborcza. В России коуч объявлен в розыск, после того как его ученики стали грубо приставать к девушкам прямо на улице. Сейчас блогер продолжил свою «образовательную деятельность» в Польше.

Участие в трёхдневном курсе Лесли стоит 300 долларов, говорится в публикации. За эти деньги блогер обещает «научить влюблять в себя девушек и быстро склонять их к сексу». На своих мастер-классах Лесли убеждает мужчин, что нужно «хватать женщину за задницу и тащить в туалет». Курсы вызвали возмущение у многих жительниц Польши. Одна из них уже попросила полицию проверить деятельность Лесли за призывы к насилию.

Пресс-секретарь прокуратуры Варшавы Петр Скиба заявил журналисту Wyborcza, что ведомство следит за работой Лесли, но якобы состава преступления пока в его словах и поступках найти невозможно.

В Москве суд продлил арест одному из «жопохватов», который учился домогательствам у Лесли
Напомним, этим летом секс-коуч Алекс Лесли (настоящее имя — Александр Кириллов) попал в скандал из-за видео, на котором его «ученики» приставали к девушкам в центре Москвы. Следствие обратилось в суд с ходатайством о заочном аресте блогера по уголовному делу о склонении к изнасилованию. Подозреваемый объявлен в розыск в России.

Татьяна Миссуми
    avatar