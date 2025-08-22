Мессенджер MAX
22 августа, 09:04

В Москве суд продлил арест одному из «жопохватов», который учился домогательствам у Лесли

Суд Москвы продлил арест адепту Лесли Башину по делу о домогательствах

Алексей Башин. Фото © Telegram / Столичный СК

Московский Тверской суд продлил содержание под стражей Алексея Башина, поклонника блогера Алекса Лесли (Александра Кириллова), который проходит по делу о домогательствах к девушкам. Информацию об этом сообщили в суде представителям РИА «Новости».

«Суд удовлетворил ходатайство следователя о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей», — отметили в суде.

Башин был взят под стражу в Тульской области. В ходе обыска по его месту жительства, где были изъяты различные материалы, включая сертификат о прохождении курса Лесли, он был доставлен в Москву. В столице его допросили представители СК, предъявив обвинение по статье 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера).

28 июня Алексей Башин был отправлен в СИЗО на 2 месяца, такое решение вынес Суд Москвы.

В то же время, Савёловский суд Москвы назначил 11 суток административного ареста Даниле Прыгункову, ещё одному адепту Лесли, за мелкое хулиганство (ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ).

Следствие просит заочно арестовать блогера Алекса Лесли по делу об изнасиловании

Напомним, что коуч по пикапер Алекс Лесли стал фигурантом резонансного скандала. Причиной послужило видео, на котором его «ученики» домогались девушек в самом центре столицы. Лесли, в свою очередь, анонсировал возвращение в Москву, показав авиабилет, и заявил о своей неприкосновенности перед законом. Однако его адвокат, судя по всему, не разделяет такого оптимизма.

