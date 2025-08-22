В Москве суд продлил арест одному из «жопохватов», который учился домогательствам у Лесли
Суд Москвы продлил арест адепту Лесли Башину по делу о домогательствах
Алексей Башин. Фото © Telegram / Столичный СК
Московский Тверской суд продлил содержание под стражей Алексея Башина, поклонника блогера Алекса Лесли (Александра Кириллова), который проходит по делу о домогательствах к девушкам. Информацию об этом сообщили в суде представителям РИА «Новости».
«Суд удовлетворил ходатайство следователя о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей», — отметили в суде.
Башин был взят под стражу в Тульской области. В ходе обыска по его месту жительства, где были изъяты различные материалы, включая сертификат о прохождении курса Лесли, он был доставлен в Москву. В столице его допросили представители СК, предъявив обвинение по статье 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера).
28 июня Алексей Башин был отправлен в СИЗО на 2 месяца, такое решение вынес Суд Москвы.
В то же время, Савёловский суд Москвы назначил 11 суток административного ареста Даниле Прыгункову, ещё одному адепту Лесли, за мелкое хулиганство (ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ).
Напомним, что коуч по пикапер Алекс Лесли стал фигурантом резонансного скандала. Причиной послужило видео, на котором его «ученики» домогались девушек в самом центре столицы. Лесли, в свою очередь, анонсировал возвращение в Москву, показав авиабилет, и заявил о своей неприкосновенности перед законом. Однако его адвокат, судя по всему, не разделяет такого оптимизма.