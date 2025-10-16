Сектор Газа
16 октября, 10:41

Плётка, унижения и пикап от Лесли: Петербургский стилист заставлял подчинённых проходить секс-тренинги

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Tinnakorn jorruang

В Санкт-Петербурге стало известно о шокирующих подробностях тренинга для сотрудников салона красоты, который проводил известный стилист и владелец сети имидж-студий Денис Осипов. Как пишет Telegram-канал Baza, 26-летняя Анастасия и другие работники подверглись психологическому и физическому насилию в ходе мероприятий, замаскированных под повышение квалификации.

Мероприятие проходило на даче директора и было представлено руководством как 21-дневный обучающий курс. Однако вместо профессиональных мастер-классов по парикмахерскому искусству сотрудники столкнулись с радикальными методиками «раскрепощения». Организатор тренинга Денис Осипов ввёл строгий распорядок дня с подъёмом в 4 утра и практикой интервального сна, которую он объяснял методами подготовки сотрудников ФСБ. После завтрака проводились лекции по соблазнению, основанные на запрещённых методиках в России «секс-коуча» Алекса Лесли.

Участников тренинга часто просили раздеться. Видео © Telegram / Baza

Центральным элементом программы была так называемая инициация, в ходе которой участников с завязанными глазами запирали в тёмной комнате, били плёткой по обнажённой спине и подвергали оскорблениям. После этого следовали этапы «реабилитации» — массаж, после которого вновь следовали удары по лицу, а одна из помощниц заливала участникам в рот лимонный сок, имитируя практики доминирования. Ритуал завершался баней и сном под сказку. В рамках других упражнений сотрудников принуждали к имитации сексуальных актов, ссор и скандалов.

Анастасия отметила, что участие в тренингах носило добровольно-принудительный характер, поскольку отказ угрожал потерей рабочего места. Другие бывшие сотрудницы подтвердили, что Осипов регулярно приставал к ним, касаясь бёдер и оправдывая это как «выход из зоны комфорта». В программу также входили ритуалы на кладбище, представленные как методики исполнения желаний.

После того как Анастасия начала публично делиться своей историей в социальных сетях, Денис Осипов предложил ей 200 тысяч рублей за удаление материалов. Baza предприняла попытку связаться с организатором тренингов для получения комментариев, однако он не ответил на звонки.

Скандальные курсы пикапа — всё: Суд запретил распространение учений Алекса Лесли в России
Ранее сообщалось, что летом текущего года Алекс Лесли стал фигурантом резонансного инцидента. Поводом для разбирательства послужила видеозапись, запечатлевшая факт совершения его подчинёнными противоправных деяний в отношении несовершеннолетних девушек на территории центральных районов столицы. В связи с этим следствием было подано ходатайство в суд об избрании меры пресечения в виде заочного ареста в отношении блогера. Подозреваемый был объявлен в федеральный розыск на территории Российской Федерации.

