Плётка, унижения и пикап от Лесли: Петербургский стилист заставлял подчинённых проходить секс-тренинги

В Санкт-Петербурге стало известно о шокирующих подробностях тренинга для сотрудников салона красоты, который проводил известный стилист и владелец сети имидж-студий Денис Осипов. Как пишет Telegram-канал Baza, 26-летняя Анастасия и другие работники подверглись психологическому и физическому насилию в ходе мероприятий, замаскированных под повышение квалификации.

Мероприятие проходило на даче директора и было представлено руководством как 21-дневный обучающий курс. Однако вместо профессиональных мастер-классов по парикмахерскому искусству сотрудники столкнулись с радикальными методиками «раскрепощения». Организатор тренинга Денис Осипов ввёл строгий распорядок дня с подъёмом в 4 утра и практикой интервального сна, которую он объяснял методами подготовки сотрудников ФСБ. После завтрака проводились лекции по соблазнению, основанные на запрещённых методиках в России «секс-коуча» Алекса Лесли.

Участников тренинга часто просили раздеться. Видео © Telegram / Baza

Центральным элементом программы была так называемая инициация, в ходе которой участников с завязанными глазами запирали в тёмной комнате, били плёткой по обнажённой спине и подвергали оскорблениям. После этого следовали этапы «реабилитации» — массаж, после которого вновь следовали удары по лицу, а одна из помощниц заливала участникам в рот лимонный сок, имитируя практики доминирования. Ритуал завершался баней и сном под сказку. В рамках других упражнений сотрудников принуждали к имитации сексуальных актов, ссор и скандалов.

Анастасия отметила, что участие в тренингах носило добровольно-принудительный характер, поскольку отказ угрожал потерей рабочего места. Другие бывшие сотрудницы подтвердили, что Осипов регулярно приставал к ним, касаясь бёдер и оправдывая это как «выход из зоны комфорта». В программу также входили ритуалы на кладбище, представленные как методики исполнения желаний.

После того как Анастасия начала публично делиться своей историей в социальных сетях, Денис Осипов предложил ей 200 тысяч рублей за удаление материалов. Baza предприняла попытку связаться с организатором тренингов для получения комментариев, однако он не ответил на звонки.

Ранее сообщалось, что летом текущего года Алекс Лесли стал фигурантом резонансного инцидента. Поводом для разбирательства послужила видеозапись, запечатлевшая факт совершения его подчинёнными противоправных деяний в отношении несовершеннолетних девушек на территории центральных районов столицы. В связи с этим следствием было подано ходатайство в суд об избрании меры пресечения в виде заочного ареста в отношении блогера. Подозреваемый был объявлен в федеральный розыск на территории Российской Федерации.