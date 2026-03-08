Сергей Полунин стал отцом в четвёртый раз – малышку назвали Руной

Артист балета Сергей Полунин рассказал в соцсети о появлении у них с фигуристкой Еленой Ильиных четвёртого ребёнка. Он показал видео с малышкой, держа её на руках. За кадром его супруга вглядывается в лицо дочки и спрашивает о том, на кого же больше похожа очаровательная девочка.

Полунин рассказал, что стал отцом в четвёртый раз. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ poluninink

«Елена совершила волшебство и родила малышку. Это самый волшебный и замечательный момент в жизни», — поделился сам Полунин.

Малышку назвали Руной. Пара уже воспитывает троих детей, которым дали имена Мир, Дар, Эра. Полунин и Ильиных вместе с 2018 года. Оба называли свой союз самым настоящим и искренним. Семья не любит публичности и редко рассказывает о воспитании детей.

Ранее собщалось, что Евросоюз ввёл санкции против артиста балета Полунина. В 2024 году артист заявлял об отъезде из России вместе с семьёй, причины не были политическими. Полунин известен поклонникам и тем, что у него на теле есть татуировки с изображением президента РФ Владимира Путина.