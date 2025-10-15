Сектор Газа
Регион
15 октября, 13:31

Полунин ответил на лишение украинского гражданства снимком тату с Путиным

Обложка © VK / Сергей Полунин~Sergei Polunin

Всемирно известный танцовщик балета Сергей Полунин отреагировал на указ Владимира Зеленского о лишении его украинского гражданства. Своё мнение по этому поводу 35-летний артист опубликовал в социальных сетях.

Артист выложил снимок, демонстрирующий его обнажённый торс. На груди танцовщика отчетливо видна известная татуировка – портрет российского президента Владимира Путина.
Полунин показал татуировку с Путиным. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / poluninink

В комментариях к публикации пользователи выразили поддержку Сергею.

Ранее сообщалось, что Зеленский подписал распоряжение о лишении гражданства Украины мэра Одессы Геннадия Труханова, а также бывшего нардепа Олега Царёва и артиста балета Сергея Полунина. Труханов заявлял о возможных планах лишить его гражданства, связывая это с подозрениями в наличии российского паспорта, которые он категорически отвергал, ссылаясь на многократные проверки украинскими спецслужбами с 2014 года, не подтвердившие эти обвинения.

