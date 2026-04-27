Звёзды «Трудных подростков» Мила Ершова и Святослав Рогожан стали родителями

Актёры Мила Ершова и Святослав Рогожан сообщили о рождении первенца — у них появился сын, его назвали Кай. О радостном событии пара рассказала в своих аккаунтах в социальных сетях.

Святослав Рогожан обратился к жене с трогательным посланием, поблагодарив её за появление ребёнка и подчеркнув свои чувства к семье.

«Я счастлив быть рядом с тобой, поддерживать тебя, проживать с тобой это чудо — рождения первенца. Я сделаю всё, чтобы вы были счастливы», — написла он.

Мила Ершова и Святослав Рогожан знакомы ещё со времён учёбы, а позже снова встретились на съёмках сериала «Трудные подростки» в 2019 году. В мае 2024 года актёры официально зарегистрировали брак, после чего продолжили совместную жизнь уже как семья.

Ранее слухи о возможном пополнении в семье Оксаны Акиньшиной и Данилы Козловского получили новое подтверждение со стороны окружения пары. Актриса действительно беременна, а роды ожидаются ориентировочно в конце мая.