Звезда сериала «Золотое дно» Ворожищева рассекретила вторую беременность

39-летняя Марина Ворожищева объявила о скором пополнении в семье. Актриса поделилась новостью в соцсетях, опубликовав фото с отдыха. На снимке заметен округлившийся живот.

«Период расширения внутри и снаружи», — подписала кадр артистка.

Поклонники тепло отреагировали на публикацию. В комментариях они поздравили её и оставили множество добрых пожеланий. Ворожищева состоит в браке с Ильёй Ермоловым с 2016 года. Пара воспитывает сына Луку, который родился в 2018 году.

Ранее младшая сестра Ольги Бузовой Анна сообщила, что ждёт ребёнка. В личном блоге она опубликовала видео с беременной фотосессии и написала: «1+1=3. Вот такие у нас новости. И мы очень счастливы».