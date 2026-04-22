Сбежали в Америку, а рожать хотят в РФ: Что известно о беременности жены беглого комика Поперечного*

Супруга признанного в России иноагентом стендап-комика Данилы Поперечного*, Полина Чистякова, продолжает наблюдаться по беременности у российских врачей, несмотря на то что пара ранее эмигрировала в США. Об этом она сообщила в своих социальных сетях, отвечая на вопрос подписчиков.

Жена беглого Поперечного* Полина наблюдается у российских врачей, несмотря на эмиграцию в США.

Полина Чистякова поделилась, что подходила к планированию ребёнка без фанатизма и заблаговременно. По её словам, чета сократила до разумного минимума пагубные привычки, будущая мама принимала биодобавки для коррекции нехватки полезных веществ в организме и прошла все необходимые лабораторные исследования. Жена стендапера также уточнила, что сдала кровь на антитела к различным опасным инфекциям.

«Наблюдалась я только в РФ. Там же моя врач, которая вела все мои женские дела», — написала она.

Полина также отметила, что в целом обожает посещать медицинских специалистов, так что систематическое наблюдение у акушера-гинеколога на территории РФ неизменно оставалось для неё неотъемлемой частью повседневной рутины.

Пара начала встречаться в 2021 году, летом 2022-го комик сделал предложение, после чего они официально поженились и переехали в Лос-Анджелес. Позднее вокруг них возникали слухи о проблемах в отношениях, но супруги их опровергали.

Напомним, ранее стало известно, что у стендап-комика Данилы Поперечного* и его жены Полины впервые появится ребёнок. Чистякова опубликовала в соцсетях видео, где запечатлела момент, как увидела две полоски на тесте, и по её реакции стало понятно, что новость оказалась для неё очень эмоциональной и долгожданной. Сама она не стала писать длинный текст и ограничилась короткими эмодзи.

