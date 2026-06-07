ПМЭФ-2026
Трагедия в Старобельске
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
7 июня, 09:19

Яна Рудковская потеряла сознание в гримёрке Димы Билана

Обложка © ТАСС / Илья Московец / URA.RU

Обложка © ТАСС / Илья Московец / URA.RU

Телеведущая Яна Рудковская потеряла сознание в гримёрке певца Димы Билана. Об этом рассказала она сама во время общения с журналистами. Соответствующие кадры опубликовал NEWS.ru.

Яна Рудковская рассказала, что потеряла сознание. Видео © VK / NEWS.ru | Новости

«Представляете, и даже в его гримёрке упала в обморок... Душно очень... Дима [Билан] словил меня...» — отметила звезда.

Ранее Дима Билан признался, что его сердце наконец занято. Таким образом, в стане завидных женихов российской эстрады убыло. Артист не стал раскрывать имя избранницы. Он говорит, что за долгие годы карьеры привык «маскироваться». Но, к слову, Билана и Анну Асти начали шипперить после их совместной фотосессии для клипа.

Пеньюары, пентхаусы и Мальдивы: как Рудковская, Собчак и Карпуть сорят деньгами, пока народ затягивает пояса
Пеньюары, пентхаусы и Мальдивы: как Рудковская, Собчак и Карпуть сорят деньгами, пока народ затягивает пояса

Всё самое яркое о знаменитостях, шоу и киноиндустрии — в разделе «Поп-культура» на Life.ru.

BannerImage
Борис Эльфанд
  • Новости
  • Яна Рудковская
  • Дима Билан
  • Знаменитости
  • Поп-культура
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar