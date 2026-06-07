Яна Рудковская потеряла сознание в гримёрке Димы Билана

Телеведущая Яна Рудковская потеряла сознание в гримёрке певца Димы Билана. Об этом рассказала она сама во время общения с журналистами. Соответствующие кадры опубликовал NEWS.ru.

Яна Рудковская рассказала, что потеряла сознание. Видео © VK / NEWS.ru | Новости

«Представляете, и даже в его гримёрке упала в обморок... Душно очень... Дима [Билан] словил меня...» — отметила звезда.

Ранее Дима Билан признался, что его сердце наконец занято. Таким образом, в стане завидных женихов российской эстрады убыло. Артист не стал раскрывать имя избранницы. Он говорит, что за долгие годы карьеры привык «маскироваться». Но, к слову, Билана и Анну Асти начали шипперить после их совместной фотосессии для клипа.