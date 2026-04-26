Пеньюары, пентхаусы и Мальдивы: как Рудковская, Собчак и Карпуть сорят деньгами, пока народ затягивает пояса Оглавление 15 млн Рудковской: пока вы в кредитах Собчак и голуби за полтора миллиарда 2 млрд Карпуть и икра банками Коронавирус, спецоперация, санкции — ничто не помешает российским светским львицам жить красиво. Они демонстративно отжигают в Куршевеле, живут в хоромах, покупают сумочки за миллионы и, кажется, не замечают тяготы простых людей. Кто тратит больше всех? 25 апреля, 21:45 Яна Рудковская, Ксения Собчак, Ольга Карпуть — как живут те, кто далёк от народа. Обложка © Коллаж © Life.ru © Фото © РИА Новости / Екатерина Чеснокова, Кирилл Зыков © Chat GPT

15 млн Рудковской: пока вы в кредитах

Недавно Яна Рудковская хвасталась отдыхом на белоснежных пляжах атолла Даалу на Мальдивах. Это коралловое образование, внутри которого образуется лагуна с водой бирюзового оттенка. Отель представляет собой деревянный городок на воде. Цена — до 270 тысяч рублей в день. Таким образом, Рудковская могла потратить около 3 млн рублей только на проживание. Перелёт бизнес-классом на четверых, плюс муж и дети — до 5 млн рублей. Трансфер до отеля гидросамолётом — ещё миллион на всех. С учётом еды, развлечений вряд ли будет потрачено менее 15 млн рублей. А в феврале Рудковская летала одна в Цюрих и похвасталась номером люкс с видом на Лиммат и центр города. Если посмотреть цены в таком районе, то выйдет, что она тратила по полмиллиона рублей в день только на проживание.

Яна Рудковская всегда демонстрирует размах. Фото © РИА Новости / Алексей Майшев

В прошлом году Яна Рудковская устроилу грандиозную вечеринку в честь своего 50-летия. Локация — особняк на Волхонке, декор — сказочный лес, на столе — карпаччо из красной креветки, щёчки телёнка и многоярусный торт со съедобной фигуркой феи Рудковской на верхушке. Для юбилярши спели Artik &Asti, МОТ, Люся Чеботина, группа «Градусы», а потом начался бал. Провела мероприятие Юлианна Караулова. По разным оценкам, на такое мероприятие могло быть потрачено 25+ миллионов рублей.

Для семьи Рудковская обустроила на Рублёвке трёхэтажный особняк с башенками площадью тысяча квадратов и стоимостью около миллиарда рублей. Внутри даже есть хоккейная площадка, не говоря уж о бассейне. Отдельное место занимает коллекция антикварной мебели. Придомовая территория в гектар украшена инсталляцией с шахматами. В Сочи у Рудковской пентхаус в элитном доме у берега реки. Цена — от 110 млн рублей. В Москве у неё квартиры в сталинке на Пресненской набережной и в новостройке на улице Пресненский вал. Суммарно тянет на 100 млн рублей.

Собчак и голуби за полтора миллиарда

Ксения Собчак не скрывает роскошной жизни. Фото © РИА Новости / Максим Богодвид

Другая известная светская львица — Ксения Собчак — в 2026 году похвасталась новыми хоромами стоимостью около 1,5 млрд рублей. Кругом антиквариат, мебель ручной работы, над комнатной дверью — странные фигуры чёрных голубей. Это в жилом комплексе «Большая Дмитровка IX», в полукилометре от Красной площади. Фасад под старину с египетскими барельефами. Внутри — ультрасовременный квартал, облицованный вулканическим туфом, мрамором, стеклом и украшенный вертикальным лесом.

На самом деле новое жильё Собчак не нужно. По одной из версий, у неё и так хай-тек-таунхаус в посёлке «Горки-8» на Рублёвке (до $5 млн), пятикомнатные апартаменты с лоджией в дореволюционном доме на Патриках (до 200 млн рублей), дуплекс в дубайском небоскрёбе St. Regis Residences (до $1,5 млн). Есть куда пристроить её коллекцию сумок Hermes ценой под 100 млн рублей.

А в прошлом году Собчак гоняла на недельку с сыном в Куршевель. Только за один перелёт отдала до 150 тысяч евро. На лакшери отель ушло 28 тысяч евро. Обедали в ресторанах: заказывали чёрную икру за 1500 евро, плато устриц за 120 евро, сет альпийских деликатесов за 530 евро. Таким образом, Собчак с сыном могли проесть 25 тысяч евро. Всего же она могла потратить на отдых около 18,5 миллиона рублей на наши деньги.

2 млрд Карпуть и икра банками

Гранд-дама Ольга Карпуть — из другой породы. Широкая общественность никогда бы не узнали о ней, если бы не печально известная «голая вечеринка» Ивлеевой. Карпуть не просто была там гостьей, она в свои 43 соблюла дресс-код на все 100%. Пришла, прикрытая прозрачным пеньюаром.

Светская львица Ольга Карпуть тоже живёт на широкую ногу. Фото © ТАСС / Сергей Савостьянов

Папарацци — и не только в России — называют Ольгу законодательницей трендов. Западный глянец признал её одной из 500 самых влиятельных людей в мире моды и одной из 40 самых новаторских визионеров. Её лично знают и узнают в бутиках Лондона.

Естественно, Ольга Карпуть живёт на полную катушку. Новый год она встречала в Куршевеле, где сняла шале на высоте 1850 метров. Такое удовольствие, да в новогодние праздники, стоит до 180 тысяч евро в неделю. Трапезничать она ходила, например, в самое модное куршевельское кафе «Лулу» и пила там вино Bonnes-mares ценой 210 тысяч рублей за бутылку. В другой день она посещала ресторан Cap horn, где ела трюфели и банками чёрную икру за сотни евро. Получается, в сумме Ольга Карпуть могла потратить на отдых 25+ млн рублей. А ведь только в этом году она ещё была на шоу Prada в Милане, показе Maison Margiela в Шанхае и неделе моды в Париже.

Ольга Карпуть — жена 62-летнего Павла Тё, бенефициара строительного холдинга Capital Group. Известно, что выручка его структур в разное время составляла около 71 млрд рублей. У четы трое совместных детей. Семья живёт в огромных даже по меркам богачей хоромах. Её квартира с подлинниками Марка Шагала на стенах площадью 1200 квадратов и ценой около двух миллиардов рублей располагается в элитном жилом комплексе «Легенда Цветного» на Бульварном кольце Москвы. Это здание построил холдинг её мужа. Также семья владела виллой на Ибице и яхтой Pumkin.

Авторы Пётр Егоров