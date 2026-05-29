«Я люблю, я любим»: Закоренелый холостяк Дима Билан признался, что его сердце наконец занято
Обложка © Telegram / Билан - live
В стане завидных женихов российской эстрады убыло. Дима Билан раскрыл, что его сердце несвободно.
Признание прозвучало в программе «Натальная карта». Артист сообщил, что состоит в романтических отношениях, но не стал называть имя избранницы и делиться подробностями.
«Я люблю, я любим, всё в порядке», — рассказал певец.
В беседе с ведущей Олесей Иванченко Билан добавил, что за долгие годы карьеры привык «маскироваться», поэтому личность возлюбленной осталась тайной.
Ранее в соцсетях начали шипперить Диму Билана и Анну Асти после их совместной фотосессии для клипа на песню «Эпилог»: пользователей смутили слишком близкие позы и взгляды артистов. Поклонники обсуждали возможную романтическую связь между ними, называя пару эффектной. Но вместе ли артисты так и осталось загадкой.
