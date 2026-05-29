«Я люблю, я любим»: Закоренелый холостяк Дима Билан признался, что его сердце наконец занято

В стане завидных женихов российской эстрады убыло. Дима Билан раскрыл, что его сердце несвободно.

Признание прозвучало в программе «Натальная карта». Артист сообщил, что состоит в романтических отношениях, но не стал называть имя избранницы и делиться подробностями.

«Я люблю, я любим, всё в порядке», — рассказал певец.

В беседе с ведущей Олесей Иванченко Билан добавил, что за долгие годы карьеры привык «маскироваться», поэтому личность возлюбленной осталась тайной.

Ранее в соцсетях начали шипперить Диму Билана и Анну Асти после их совместной фотосессии для клипа на песню «Эпилог»: пользователей смутили слишком близкие позы и взгляды артистов. Поклонники обсуждали возможную романтическую связь между ними, называя пару эффектной. Но вместе ли артисты так и осталось загадкой.