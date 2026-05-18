Билан продал особняк в элитном посёлке под Москвой ради одной цели

Певец Дима Билан продал свой загородный дом на Новорижском шоссе в Подмосковье. Об этом сообщили в компании, которая выступала эксклюзивным консультантом по сделке.

Двухэтажный особняк площадью 440 кв. м находился в коттеджном поселке «Монтевиль» на Новой Риге. Объявление о продаже появилось осенью, стоимость дома составляла 250 млн рублей. Билан захотел прикупить новый загородный дом, поэтому от старого было решено избавиться.

Представители организации отметили, что покупатель недвижимости является непубличной персоной, пишет ТАСС.

Ранее Life.ru рассказывал, что особняк актёра Стивена Сигала в подмосковном посёлке «Конус» просел в цене на 50 миллионов рублей из-за отсутствия спроса. Изначально артист хотел продать его по цене в 700 млн рублей.