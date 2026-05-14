14 мая, 10:07

Особняк Стивена Сигала на Рублёвке подешевел до ₽650 млн из-за отсутствия спроса

Обложка © ТАСС / Сергей Булкин

Особняк актёра Стивена Сигала в подмосковном посёлке «Конус» подешевел на 50 миллионов рублей. Как выяснила «Газета.ru», артист впервые с января 2026 года снизил цену на своё жильё.

Изначально голливудская звезда хотела выручить 700 млн рублей, но с конца апреля объект предлагают уже за 650 млн. Риелтор Юлия Юсова отметила, что такая цена была бы приемлема, только если бы дом находился в безупречном состоянии. На рынке есть предложения с большей площадью, бассейнами и SPA-зонами.

Отсутствие покупателей может быть связано с изначально завышенной стоимостью. Имя знаменитости привлекает внимание, но не гарантирует сделку. Для большинства потенциальных клиентов в этом бюджете важнее качество самого актива, а не звёздная история.

«Дом площадью 500 кв. м на участке в 15 соток за 650 млн конкурирует с более масштабными объектами, что сужает круг покупателей», — заявила эксперт.

По её мнению, если Сигал хочет продать недвижимость быстрее, ему, вероятно, придётся существенно снижать цену. Сам актёр говорил, что ему здесь было комфортно и уютно, но «пришло время».

Риелтор подсчитал истинный ценник подмосковного особняка Стивена Сигала
Напомним, что Стивен Сигал выставил на продажу особняк на Рублёвке. Речь идёт об элитной резиденции в закрытом посёлке «Конус». В комплекс входит главный дом с кинотеатром и винной комнатой, а также гостевой флигель с баней.

Дарья Нарыкова
