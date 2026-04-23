Одиночество свело вместе: в Сети шипперят Асти и Билана из-за горячей фотоессии

В Сети начали шипперить Диму Билана и Анну Асти после горячей фотосессии. Артисты позировали в горячих образах из клипа на песню «Эпилог».

На снимке певица предстала в блестящем топе и жакете, а исполнитель выбрал классический костюм с открытой грудью. Их позы и взгляды пользователи сочли слишком близкими, что сразу вызвало волну обсуждений.

Поклонники начали «шипперить» артистов, предполагая возможную романтическую связь. В комментариях отмечают химию между звездами и называют их эффектной парой.

Ранее певица Анна Седокова опровергла информацию о романе с Джиганом, хотя до этого пара сама подогревала публику слухами о романтической связи. Теперь артисты синхронно выступили с опровержениями.