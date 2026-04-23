Карина Кросс в спортивном костюме вышла замуж за юного хоккеиста

33-летняя блогер Карина Кросс и 22-летний хоккеист Марк Рудаковский официально зарегистрировали отношения. Кадрами из ЗАГСа они поделились в соцсетях. Пара отказалась от торжественных нарядов и выбрала спортивные костюмы: тёмный для жениха и светлый для невесты.

Карина Кросс вышла замуж за Марка Рудаковского.

Церемония прошла в узком кругу близких. После подписания документов молодожёны сразу покинули здание. Спортсмен вынес супругу из зала на спине.

Напомним, что ранее пара обвенчалась в церкви. Видеозапись с церемонии супруги опубликовали на своих страницах, поделившись моментами торжества с подписчиками. Для этой церемонии новоиспечённые супруги выбрали более традиционные наряды — белое платье и классический костюм.