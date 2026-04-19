Карина Кросс обвенчалась с Марком Рудаковским

Церемония венчания блогерши Карины Кросс и её возлюбленного Марка Рудаковского прошла и была показана в социальных сетях пары. Видеозапись с церемонии супруги опубликовали на своих страницах, поделившись моментами торжества с подписчиками.

Блогер Карина Кросс и Марк Рудаковский обвенчались. Видео

«Спасибо тебе за настоящую любовь в мире, где про это забыли. Спасибо нашим родителям за поддержку и любовь», — подписала видеоролик блогер.

Публикация быстро привлекла внимание подписчиков пары и вызвала активное обсуждение в комментариях. Пользователи соцсетей отметили эмоциональность обращения и поздравили молодожёнов с важным событием.

Напомним, что романтический момент произошёл прямо во время матча КХЛ между московским и минским «Динамо», когда хоккеист Марк Рудаковский сделал предложение блогерше Карине Кросс. Во время встречи 21-летний спортсмен вышел на лёд с букетом цветов и кольцом, после чего пригласил 33-летнюю блогершу на площадку.