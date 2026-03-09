Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 марта, 19:15

33-летняя блогерша Карина Кросс выходит замуж за 21-летнего хоккеиста

Обложка © ТАСС / Евгений Мессман

Обложка © ТАСС / Евгений Мессман

Романтический сюжет развернулся прямо во время матча КХЛ между московским и минским «Динамо». 33-летняя блогерша Карина Кросс стала невестой 21-летнего хоккеиста Марка Рудаковского.

Блогер Карина Кросс выходит замуж за хоккеиста Рудаковского. Видео © Telegram/KROSSNEWS

Спортсмен сделал предложение на льду: Кросс вышла на площадку, а затем появился Рудаковский с кольцом и букетом. Блогерша сказала «да». В своём Telegram она опубликовала трогательное видео и показала помолвочное кольцо.

Блогер Карина Кросс выходит замуж за хоккеиста Рудаковского. Видео © Telegram/KROSSNEWS

Блогер Карина Кросс выходит замуж за хоккеиста Рудаковского. Видео © Telegram/KROSSNEWS

Решетова выходит замуж за наследника огромного состояния, и СМИ уже раскрыли его имя
Решетова выходит замуж за наследника огромного состояния, и СМИ уже раскрыли его имя

Ранее сообщалось, что первая ракетка мира, белорусская теннисистка Арина Соболенко выходит замуж за бразильского предпринимателя греческого происхождения Георгиоса Франгулиса. Он сделал предложение 3 марта 2026 года в романтичной обстановке у бассейна, и спортсменка подтвердила помолвку в соцсетях, опубликовав видео с кольцом на пальце.

Всё самое яркое о знаменитостях, шоу и киноиндустрии — в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.

BannerImage
Анастасия Никонорова
  • Новости
  • КХЛ
  • Знаменитости
  • Поп-культура
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar