«Мы просто шутим»: Седокова и Джиган отрицают роман, но осадочек остался — слишком правдоподобно получилось

Не прошло и дня, как певица Анна Седокова вместе с Джиганом подогревали публику слухами о романе. Однако теперь артисты синхронно выступили с опровержениями. Джиган призвал поклонников «не выдавать желаемое за действительное». Седокова же назвала произошедшее просто шуткой, неудачным розыгрышем.

Проблема в том, что многие фанаты не поверили в невинность этого троллинга. Слишком уж детализированными были «сливы», да и молчали звезды подозрительно долго, прежде чем «разоблачить» фейк.

Инсайдеры уже успели заметить, что оба артиста сейчас находятся в активной фазе раскрутки своих новых проектов. Так что, вполне вероятно, мы стали свидетелями вирусной рекламной кампании. «Мы просто шутим» — лучший способ и хайпануть, и сохранить лицо.

Напомним, ранее Седокова выложила видео, в котором мелькнули знакомая борода и лысина рэпера Джигана. Ролик она подписала кокетливой фразой: «Счастье любит тишину». Поклонники расценили это как намёк на роман артистов.