Седокова намекнула на роман с Джиганом после слов Самойловой
Певица Анна Седокова выложила видео, в котором мелькнули знакомая борода и лысина рэпера Джигана. Ролик она подписала кокетливой фразой: «Счастье любит тишину». Поклонники расценили это как намёк на роман артистов.
Седокова намекнула на роман с Джиганом после слов Самойловой.
Ранее экс-супруга рэпера Джигана Оксана Самойлова заявила, что была бы счастлива, если бы у него появилась новая любовь. Ни сам рэпер, ни Седокова, ни Самойлова пока официально не комментировали свой статус. Фанаты гадают, являются ли они парой или речь идёт о совместном творческом проекте.
Напомним, ранее рэпер Джиган впервые прокомментировал развод с Оксаной Самойловой, признав, что пытался сохранить семью, но не смог. Суд завершил бракоразводный процесс, стороны мирно поделили имущество. Сама Самойлова написала, что ей больно уходить, но у пары больше нет будущего, и она не может сделать его счастливым.
Отметим, в декабре 2024 года латвийский баскетболист Янис Тимма, экс-супруг певицы Анны Седоковой, покончил с собой в Москве. За несколько дней до этого пара публично разругалась в соцсетях: Седокова объявила о разводе и обвинила Тимму в абьюзе, наркотиках и изменах, а он писал, что она его «вычеркнула». После его смерти Седокову обвинили в доведении до самоубийства, но она утверждала, что пыталась помочь, но он отвергал её попытки. После гибели Яниса Тиммы его родственники начали судебные тяжбы с Седоковой, оспаривая сделки с имуществом и брачный договор, чтобы лишить певицу наследства.
