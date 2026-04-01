«Всё было по понятному сценарию»: Самойлова объяснила развод с Джиганом

Бывшая супруга рэпера Джигана Оксана Самойлова рассказала в соцсети, что ей больно уходить, но она понмиает, что у их пары больше нет будущего. Такой комментарий блогерша оставила после развода с музыкантом в суде.

«Я бы не смогла уже делать счастливым тебя, а ты меня. Больно уходить, когда уже не можешь остаться. Страшно звучит слово «навсегда». Очень горько переворачивать страницу, где на протяжении 17 лет всё было по понятному сценарию», — говорится в тексте Самойловой.

Она также поблагодарила певца за проведённые вместе годы и напомнила, что главное их счастье — это четверо общих детей. Самойлова добавила, что они оба заслуживают вновь обрести любовь, а прошлое всегда будет согревать тёплыми воспоминаниями.