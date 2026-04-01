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Регион
Опубликовано 1 апреля, 18:06

«Всё было по понятному сценарию»: Самойлова объяснила развод с Джиганом

Самойлова после развода призналась, что больше не могла дарить Джигану счастье

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / samoylovaoxana

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / samoylovaoxana

Бывшая супруга рэпера Джигана Оксана Самойлова рассказала в соцсети, что ей больно уходить, но она понмиает, что у их пары больше нет будущего. Такой комментарий блогерша оставила после развода с музыкантом в суде.

«Я бы не смогла уже делать счастливым тебя, а ты меня. Больно уходить, когда уже не можешь остаться. Страшно звучит слово «навсегда». Очень горько переворачивать страницу, где на протяжении 17 лет всё было по понятному сценарию», — говорится в тексте Самойловой.

Она также поблагодарила певца за проведённые вместе годы и напомнила, что главное их счастье — это четверо общих детей. Самойлова добавила, что они оба заслуживают вновь обрести любовь, а прошлое всегда будет согревать тёплыми воспоминаниями.

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Ранее рэпер Джиган (Денис Устименко) впервые прокомментировал развод с Оксаной Самойловой. Артист долго хранил молчание, чтобы не создавать лишнего напряжения вокруг семейной ситуации. Сейчас он признался, что пытался сохранить семью, но у него не получилось. Савёловский районный суд Москвы завершил бракоразводный процесс рэпера Джигана и Оксаны Самойловой. Стороны урегулировали спор мирным путём: по встречному иску они пришли к мировому соглашению и поделили имущество.

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Татьяна Миссуми
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