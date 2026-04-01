«Всё было по понятному сценарию»: Самойлова объяснила развод с Джиганом
Самойлова после развода призналась, что больше не могла дарить Джигану счастье
Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / samoylovaoxana
Бывшая супруга рэпера Джигана Оксана Самойлова рассказала в соцсети, что ей больно уходить, но она понмиает, что у их пары больше нет будущего. Такой комментарий блогерша оставила после развода с музыкантом в суде.
«Я бы не смогла уже делать счастливым тебя, а ты меня. Больно уходить, когда уже не можешь остаться. Страшно звучит слово «навсегда». Очень горько переворачивать страницу, где на протяжении 17 лет всё было по понятному сценарию», — говорится в тексте Самойловой.
Она также поблагодарила певца за проведённые вместе годы и напомнила, что главное их счастье — это четверо общих детей. Самойлова добавила, что они оба заслуживают вновь обрести любовь, а прошлое всегда будет согревать тёплыми воспоминаниями.
Ранее рэпер Джиган (Денис Устименко) впервые прокомментировал развод с Оксаной Самойловой. Артист долго хранил молчание, чтобы не создавать лишнего напряжения вокруг семейной ситуации. Сейчас он признался, что пытался сохранить семью, но у него не получилось. Савёловский районный суд Москвы завершил бракоразводный процесс рэпера Джигана и Оксаны Самойловой. Стороны урегулировали спор мирным путём: по встречному иску они пришли к мировому соглашению и поделили имущество.
Всё самое яркое о знаменитостях, шоу и киноиндустрии — в разделе «Шоу-бизнес» на Life.ru.