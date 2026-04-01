Оксана Самойлова и Джиган пошли на мировое соглашение, поделив имущество

Оксана Самойлова и рэпер Джиган (Денис Устименко-Вейнштейн) заключили мировое соглашение в рамках раздела имущества. Об этом сообщил адвокат блогерши Олег Тонаканян после заседания Савёловского районного суда Москвы.

По условиям договора, трёхэтажный особняк достанется рэперу, а Оксане отойдут две квартиры в Москве. Также Джиган компенсирует супруге часть стоимости дома, ниже рыночной цены. Кроме того, у музыканта останется одна из трёх квартир. Ферма не вошла в мировое соглашение, её владелицей будет Самойлова.