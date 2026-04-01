Оксана Самойлова и Джиган пошли на мировое соглашение, поделив имущество
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Оксана Самойлова и рэпер Джиган (Денис Устименко-Вейнштейн) заключили мировое соглашение в рамках раздела имущества. Об этом сообщил адвокат блогерши Олег Тонаканян после заседания Савёловского районного суда Москвы.
Адвокат рассказал о мировом соглашении Самойловой и Джигана. Видео © Life.ru
По условиям договора, трёхэтажный особняк достанется рэперу, а Оксане отойдут две квартиры в Москве. Также Джиган компенсирует супруге часть стоимости дома, ниже рыночной цены. Кроме того, у музыканта останется одна из трёх квартир. Ферма не вошла в мировое соглашение, её владелицей будет Самойлова.
Дети останутся с матерью.
Оксана Самойлова подала на развод с Джиганом в октябре после 13 лет брака, в котором родились четверо детей. Она отказалась от примирения с супругом и назвала причину расставания. В январе суд отказал в разводе и начал дело о брачном договоре.
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