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Регион
Опубликовано 1 апреля, 10:14

Оксана Самойлова и Джиган пошли на мировое соглашение, поделив имущество

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ samoylovaoxana

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ samoylovaoxana

Оксана Самойлова и рэпер Джиган (Денис Устименко-Вейнштейн) заключили мировое соглашение в рамках раздела имущества. Об этом сообщил адвокат блогерши Олег Тонаканян после заседания Савёловского районного суда Москвы.

Адвокат рассказал о мировом соглашении Самойловой и Джигана. Видео © Life.ru

По условиям договора, трёхэтажный особняк достанется рэперу, а Оксане отойдут две квартиры в Москве. Также Джиган компенсирует супруге часть стоимости дома, ниже рыночной цены. Кроме того, у музыканта останется одна из трёх квартир. Ферма не вошла в мировое соглашение, её владелицей будет Самойлова.

Дети останутся с матерью.

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Оксана Самойлова подала на развод с Джиганом в октябре после 13 лет брака, в котором родились четверо детей. Она отказалась от примирения с супругом и назвала причину расставания. В январе суд отказал в разводе и начал дело о брачном договоре.

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Владимир Озеров
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