Скандальные разводы звёзд подстегнули спрос на брачные договоры в России

За последние три года в России наблюдается пятикратный рост числа заключаемых брачных договоров. Эксперты связывают эту тенденцию с возросшим вниманием общественности к резонансным разводам знаменитостей, что, по всей видимости, побуждает граждан заранее урегулировать вопросы раздела имущества во избежание потенциальных конфликтов, пишет Mash.

Примеры громких разрывов отношений среди знаменитостей, включая Марка Богатырёва и Татьяну Арнтгольц, Дмитрия и Полину Дибровых, Ярослава Дронова (Shaman) и Елену Мартынову, а также нашумевший развод Джигана и Оксаны Самойловой с последующей судебной драмой, похоже, оказали влияние на общественное сознание. В 2025 году, несмотря на скромный 5%-ный рост числа браков, количество брачных договоров взлетело на 235%, составив около 146 тысяч.

По мнению юристов, это свидетельствует о желании людей избежать сложностей, связанных с разделом активов и имущества в случае развода, которые часто сопровождают расставания публичных персон. Одновременно с этим, нотариусы стали в 2,5 раза чаще отказывать в заверении документов из-за возросшей активности мошенников.

Ранее Life.ru рассказывал, что в Госдуме обсуждают законопроект об обязательном психологическом консультировании для пар перед разводом. Эксперты поддерживают идею, отмечая, что профессиональная помощь может спасти часть браков и снизить накал конфликтов, однако выражают озабоченность по поводу недостаточной квалификации многих современных психологов-медиаторов.