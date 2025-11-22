«Бандитская схема»: Анну Седокову обвинили в мошенничестве с брачным договором

Адвокат семьи погибшего латвийского баскетболиста Яниса Тиммы Маргарита Гаврилова сообщила о начале подготовки уголовного дела против экс-супруги спортсмена, певицы Анны Седоковой. Юрист обвинила артистку в мошенничестве при продаже совместного имущества. По словам Гавриловой, для этого был использован фиктивный брачный договор.

Адвокат на странице в соцсетях пояснила, что документ, который Седокова представила как действующий, не был легитимным. Публичный нотариус из Флориды лишь заверила подписи, но не якобы имела полномочий придавать договору юридическую силу. Адвокат утверждает, что Седокова прекрасно это знала, но намеренно ввела Тимму в заблуждение, убедив его в существовании настоящего договора.

Действия певицы юрист назвала «бандитской схемой» и «обманом в стиле девяностых». Она заявила, что Седокова играла чувствами бывшего супруга, который ей верил, и сравнила этот поступок с обманом самого близкого человека.