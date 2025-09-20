Отец Яниса Тиммы обозвал Седокову безумной «свинотой»

Отец латвийского баскетболиста Яниса Тиммы публично раскритиковал певицу Анну Седокову за её откровенные фотографии в социальных сетях. Ролик появился на страничке его личного блога.

«Свинота. Разве нормальная тётка в пятом десятилетии такое будет выставлять?» — заявил Райтис Тимма.