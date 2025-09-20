Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Регион
20 сентября, 13:46

Отец Яниса Тиммы обозвал Седокову безумной «свинотой»

Отец Яниса Тиммы оскорбил Седокову за откровенные публикации в соцсетях

Обложка © ТАСС / Яна Яворская

Отец латвийского баскетболиста Яниса Тиммы публично раскритиковал певицу Анну Седокову за её откровенные фотографии в социальных сетях. Ролик появился на страничке его личного блога.

«Свинота. Разве нормальная тётка в пятом десятилетии такое будет выставлять?» — заявил Райтис Тимма.

Он также назвал певицу сумасшедшей, напомнив, что Седокова лечилась от нервного срыва в клинике, после смерти бывшего мужа.

Напомним, Янис Тимма был найден мёртвым в одном из хостелов Москвы 17 декабря минувшего года. Следствие полагает, что он совершил самоубийство. После трагедии его родственники стали винить Анну Седокову в случившемся, а латвийская прокуратура возбудило уголовное дело. Если ведомство вызовет артистку на допрос, а она не явится, ей могут закрыть въезд в ЕС.

Юрий Лысенко
