Отец Яниса Тиммы обозвал Седокову безумной «свинотой»

Отец Яниса Тиммы оскорбил Седокову за откровенные публикации в соцсетях
Отец латвийского баскетболиста Яниса Тиммы публично раскритиковал певицу Анну Седокову за её откровенные фотографии в социальных сетях. Ролик появился на страничке его личного блога.
«Свинота. Разве нормальная тётка в пятом десятилетии такое будет выставлять?» — заявил Райтис Тимма.
Он также назвал певицу сумасшедшей, напомнив, что Седокова лечилась от нервного срыва в клинике, после смерти бывшего мужа.
Напомним, Янис Тимма был найден мёртвым в одном из хостелов Москвы 17 декабря минувшего года. Следствие полагает, что он совершил самоубийство. После трагедии его родственники стали винить Анну Седокову в случившемся, а латвийская прокуратура возбудило уголовное дело. Если ведомство вызовет артистку на допрос, а она не явится, ей могут закрыть въезд в ЕС.