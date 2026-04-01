Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 1 апреля, 13:10

Суд развёл Оксану Самойлову и Джигана после 13 лет брака

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ iamgeegun

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ iamgeegun

Савёловский районный суд Москвы завершил бракоразводный процесс рэпера Джигана и Оксаны Самойловой. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.

Иск Самойловой касался развода, а иск рэпера — изменения, расторжения и признания недействительным брачного договора. Процесс шёл в закрытом режиме.

«Решением суда удовлетворены исковые требования Самойловой, брак с Устименко-Вайнштейном расторгнут», — говорится в сообщении.

По встречному иску стороны пришли к мировому соглашению, поделив имущество.

Напомним, в октябре Оксана Самойлова подала развод с Джиганом после 13 лет брака, за которые у пары родилось четверо детей. Модель отказалась от попыток примирения и публично объяснила причину расставания. В январе суд не удовлетворил иск о разводе, приступив к рассмотрению спора по брачному договору.

Оксана Самойлова рассказала, как толкнувший её Мбаппе «запихался» вместе с ней в одну дверь
Оксана Самойлова рассказала, как толкнувший её Мбаппе «запихался» вместе с ней в одну дверь

Всё самое яркое о знаменитостях, шоу и киноиндустрии — в разделе «Шоу-бизнес» на Life.ru.

BannerImage
Никита Никонов
  • Новости
  • Джиган (Денис Устименко-Вейнштейн)
  • Оксана Самойлова
  • Знаменитости
  • Поп-культура
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar