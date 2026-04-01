Суд развёл Оксану Самойлову и Джигана после 13 лет брака

Напомним, в октябре Оксана Самойлова подала развод с Джиганом после 13 лет брака, за которые у пары родилось четверо детей. Модель отказалась от попыток примирения и публично объяснила причину расставания. В январе суд не удовлетворил иск о разводе, приступив к рассмотрению спора по брачному договору.