Суд развёл Оксану Самойлову и Джигана после 13 лет брака
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Савёловский районный суд Москвы завершил бракоразводный процесс рэпера Джигана и Оксаны Самойловой. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.
Иск Самойловой касался развода, а иск рэпера — изменения, расторжения и признания недействительным брачного договора. Процесс шёл в закрытом режиме.
«Решением суда удовлетворены исковые требования Самойловой, брак с Устименко-Вайнштейном расторгнут», — говорится в сообщении.
Напомним, в октябре Оксана Самойлова подала развод с Джиганом после 13 лет брака, за которые у пары родилось четверо детей. Модель отказалась от попыток примирения и публично объяснила причину расставания. В январе суд не удовлетворил иск о разводе, приступив к рассмотрению спора по брачному договору.
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