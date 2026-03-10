Оксана Самойлова рассказала, как толкнувший её Мбаппе «запихался» вместе с ней в одну дверь

Блогер Оксана Самойлова пережила необычную встречу со звездой мирового футбола Килианом Мбаппе в Париже. Правда, поняла это только на следующий день из новостей. В разговоре с Super.ru она призналась, что вышла из отеля в спортивном костюме, чтобы пойти пообедать.

Вокруг было много прессы, которая внезапно начала «сумасшедше» фотографировать. Позже она увидела видео и спросила у дочери Леи, не знает ли та, кто это. Дочь тоже не узнала. А на следующий день из СМИ выяснилось, что толкнул её футболист Килиан Мбаппе.

«Выхожу и понимаю, что они начинают что-то кричать и очень-очень жёстко фотографировать, прям сумасшедший дом. <…> Они облепляют со всех сторон, ты не можешь уйти ни вправо, ни влево, ни вперёд — никуда. И тут я чувствую лёгкий толчок сбоку, кто-то пробегает, ничего не понятно», — поделилась блогер.

Самое забавное: футболист не просто пробежал мимо, а зачем-то залез в тот же отсек вращающейся двери, что и блогер.

«Вместо того, чтобы подождать и зайти в следующий, он запихался вместе со мной», — возмутилась Самойлова.

Напомним, на выходе из парижского отеля нападающий «Реала» Килиан Мбаппе намеренно толкнул плечом Оксану Самойлову, которая шла впереди; кадры сняли фанаты футболиста. Жена Джигана не отреагировала на инцидент — она также проживала в этом отеле и встречает весну в Париже на Неделе моды.