Мбаппе толкнул Оксану Самойлову на выходе из отеля в Париже

Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе на выходе из парижского отеля намеренно толкнул плечом блогера Оксану Самойлову, идущую впереди. Кадры сняли фанаты футболиста.

Киллиан Мбаппе задел плечом Оксану Самойлову. Видео © TikTok / icicestparis080

Самойлова, жена рэпера Джигана, никак не отреагировала на инцидент. Она также проживала в этом отеле. Блогерша встречает весну в Париже, где проходит знаменитая Неделя моды.

Сейчас Мбаппе восстанавливается после травмы — в начале марта у него диагностировали растяжение связок колена. Без своего форварда мадридский «Реал» в домашнем матче 26-го тура испанской Ла Лиги проиграл «Хетафе» со счётом 1:0.