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Регион
Опубликовано 1 апреля, 14:52

Джиган впервые высказался о разводе с Самойловой: «Я делал всё возможное»

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ iamgeegun

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ iamgeegun

Рэпер Джиган (Денис Устименко) впервые прокомментировал развод с Оксаной Самойловой. Артист рассказал Super.ru, что долго не давал комментариев, чтобы не создавать лишнего напряжения вокруг семейной ситуации.

«Несмотря на то, что я делал всё возможное и невозможное чтобы сохранить семью, увы это не привело к желаемому результату. Но нам удалось мирно договориться о разделе совместно нажитого имущества. Соответствующее соглашение подписано и сегодня утверждено судом. Также сегодня суд расторг наш брак», — рассказал музыкант.

По словам Джигана, в такие периоды вокруг много эмоций, советов и недопонимания, но со временем всё уходит, и главным остаются дети. Он выразил надежду, что в будущем удастся сохранять спокойный, уважительный подход и находить компромиссы в вопросах воспитания общих детей.

Артист подчеркнул, что детям одинаково нужны и мама, и папа, и им точно не нужны публичные откровения и обсуждение личных вопросов в СМИ. Поэтому он рассчитывает, что все дальнейшие вопросы будут решаться мирно и спокойно.

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Напомним, Савёловский районный суд Москвы завершил бракоразводный процесс рэпера Джигана и Оксаны Самойловой. Стороны урегулировали спор мирным путём: по встречному иску они пришли к мировому соглашению и поделили имущество. Ранее, в октябре, модель подала на развод после 13 лет брака, в январе суд не удовлетворил иск, приступив к рассмотрению спора о брачном договоре. У пары четверо общих детей.

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Анастасия Никонорова
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