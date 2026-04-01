Джиган впервые высказался о разводе с Самойловой: «Я делал всё возможное»

Рэпер Джиган (Денис Устименко) впервые прокомментировал развод с Оксаной Самойловой. Артист рассказал Super.ru, что долго не давал комментариев, чтобы не создавать лишнего напряжения вокруг семейной ситуации.

«Несмотря на то, что я делал всё возможное и невозможное чтобы сохранить семью, увы это не привело к желаемому результату. Но нам удалось мирно договориться о разделе совместно нажитого имущества. Соответствующее соглашение подписано и сегодня утверждено судом. Также сегодня суд расторг наш брак», — рассказал музыкант.

По словам Джигана, в такие периоды вокруг много эмоций, советов и недопонимания, но со временем всё уходит, и главным остаются дети. Он выразил надежду, что в будущем удастся сохранять спокойный, уважительный подход и находить компромиссы в вопросах воспитания общих детей.

Артист подчеркнул, что детям одинаково нужны и мама, и папа, и им точно не нужны публичные откровения и обсуждение личных вопросов в СМИ. Поэтому он рассчитывает, что все дальнейшие вопросы будут решаться мирно и спокойно.