«Сама хохлуха!»: Адвокат семьи Яниса Тиммы вскрыла факт отсутствия у Седоковой гражданства РФ

Адвокат семьи Яниса Тиммы Маргарита Гаврилова заявила, что Анна Седокова, несмотря на многолетнюю жизнь и работу в России, до сих пор не имеет российского гражданства. Об этом представитель истцов рассказала Life.ru после очередного заседания в Хорошёвском районном суде Москвы, где рассматривается громкое дело о разделе имущества между певицей и родственниками покойного баскетболиста.

Артистка получает миллионные доходы от концертов в РФ, но остаётся гражданкой Украины. При этом, как отмечает адвокат семьи Тиммы, Седокова пытается выставить их в неприглядном свете, делая упор на политическую подоплёку, — в частности, называет их гражданами недружественного государства, поддерживающими Украину.

Такая риторика со стороны певицы, по словам защитницы, стала следствием личной неприязни. Гаврилова объяснила, что прониклась проблемой людей и упорно защищает их всеми доступными методами, так как не согласна с позицией звезды. Адвокат также обратила внимание на то, что сама певица, называющая себя россиянкой, до сих пор не оформила российское гражданство. Этот факт делает крайне странной позицию Седоковой.

«Анна Владимировна, Вы сами хохлуха! Если честно, так то уж будем в глаза смотреть, которая не берёт российского гражданства по каким-то причинам. Вот странно. Вы ж так любите нашу страну, что пишите, что русские убивают украинцев. Поэтому, видимо, я злодей, что я говорю то, что я думаю, не пытаюсь выглядеть политкорректно или очень приятной», — передала Гаврилова Седоковой обращение в ответ на все объявления.

Сама Анна на сегодняшнем слушании снова не присутствовала: её адвокаты сообщили, что подзащитная находится на гастролях.