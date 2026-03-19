Голый, без гроба, в пакете: Адвокат разнесла Седокову за то, что та отправила мужа «как неопознанный труп»

Сегодня во время очередного заседания в Хорошёвском районном суде Москвы по делу о разделе имущества между Анной Седоковой и родственниками покойного Яниса Тиммы адвокат семьи Тиммы Маргарита Гаврилова сделала громкое заявление, которое вызвало шок у присутствующих и журналистов.

По словам Гавриловой, тело баскетболиста после смерти в декабре 2024 года было выдано из московского морга без какой-либо подготовки: без бальзамирования, без макияжа, без одежды — полностью голым и помещённым в обычный пластиковый (мусорный) мешок. Когда гроб прибыл в Ригу, мать Яниса потеряла сознание от увиденного: пакет заломился на лице сына, из-за чего он выглядел как «последний брошенный неопознанный труп».

Адвокат прямо связала эту ситуацию с действиями (или бездействием) Анны Седоковой: по её версии, именно бывшая жена Тиммы, будучи на тот момент близким человеком и имея доступ к его документам и средствам, не организовала должным образом транспортировку и захоронение. Гаврилова подчеркнула, что Седокова успевала публиковать сторис в соцсетях, забирать телефоны и коды у следствия, но «не нашла времени и средств» оплатить бальзамирование и одежду за счёт самого Яниса или его имущества.

«Первое, что бы я у неё спросила: став безумно богатым человеком, вас по ночам не мучают вопросы, что вы мужа отправили голым в мусорном пакете?» — высказалась адвокат.

Янис Тимма скончался в ночь с 16 на 17 декабря 2024 года в Москве в возрасте 32 лет. Его тело было обнаружено на лестничной клетке в хостеле, где он проживал после развода. Он покончил с собой. Родственники Тиммы (включая отца Райтиса Тимму и других близких) неоднократно выражали сомнения в версии самоубийства. Они настаивали на возможном доведении до суицида или даже криминальной подоплёке. В Латвии Следственный комитет возбуждал проверку по факту насильственной смерти, проводились дополнительные экспертизы (в том числе сравнение российских и латвийских заключений судмедэкспертов). Однако к марту 2026 года новых официальных опровержений российской версии не появилось — дело вернули на допроверку, но без радикальных изменений.