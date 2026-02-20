Суд принял иск родителей и сына Яниса Тиммы к Анне Седоковой

Хорошёвский районный суд Москвы принял к производству иск родителей и несовершеннолетнего сына Яниса Тиммы к певице Анне Седоковой. Об этом сообщили в объединённой пресс-службе судов общей юрисдикции столицы.

«Хорошёвским районным судом города Москвы принят к производству иск наследников Яниса Тиммы (его родителей и несовершеннолетнего сына) к Анне Седоковой», — говорится в сообщении.

Истцы просят суд признать имущество, приобретённое на имя Седоковой в период её брака с баскетболистом, совместно нажитым. Также они требуют выделить супружескую долю Яниса Тиммы в этом имуществе и взыскать с ответчицы компенсацию стоимости долей, причитающихся наследникам.

Подготовка дела к судебному разбирательству назначена на 2 марта 2026 года.

Напомним, Янис Тимма был найден мёртвым в московском хостеле в декабре 2024 года, спортсмен покончил с собой в день рождения Анны Седоковой. Родственники баскетболиста потребовали отменить все его сделки с имуществом, которое считают совместно нажитым. Помимо этого добивались, чтобы Седокову признали незаконной наследницей, ссылаясь на недействительность брачного договора. По информации семьи, им наконец вернули мобильный телефон Яниса, в котором могут быть важные данные.