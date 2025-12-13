«Вдовице приготовиться»: Семья Тиммы нашла его телефон с «шокирующей» правдой о Седоковой

Семья скончавшегося год назад баскетболиста Яниса Тиммы получила доступ к его мобильному телефону, который ранее считали утерянным. Сейчас специалисты занимаются разблокировкой устройства, чтобы узнать о переписках спортсмена. Родственники Тиммы уверены, что найдут там доказательства виновности его экс-жены Анны Седоковой, которую они считают причастной к его самоубийству и незаконному получению наследства.

«Нам вернули телефоны гражданина Яниса Тиммы! Телефоны сегодня вскрыл специалист, будем на следующей неделе изучать содержимое, если таковое имеет место! Вдовице приготовиться», — написала в соцсети адвокат семьи Тиммы Маргарита Гаврилова.

Юрист напомнила, что имущество спортсмена должно перейти его сыну от первого брака — Кристиану, тогда как Седокова, по её мнению, стала незаконной наследницей из-за кабального и незаконного брачного договора. Гаврилова рассказала, что «телефон прошёл сложный путь». Сначала он был утерян, затем находился у следователей как вещдок, и только теперь появилась возможность заняться изучением переписок. Адвокат не исключила, что это поможет пролить свет на правду в деле раздела имущества умершего Тиммы.

Напомним, родные умершего баскетболиста Яниса Тиммы подали иск к певице Анне Седоковой, требуя отменить её сделки по совместному имуществу и признать незаконной наследницей. По мнению близких, брачный договор пары был недействителен и составлен «кабальным образом» в пользу Седоковой. От певицы требуют вернуть имущество Тиммы, тем более что у баскетболиста растёт сын от первого брака. Спортсмена нашли мёртвым в хостеле в декабре 2024 года. Он покончил с собой на фоне длительной депрессии.