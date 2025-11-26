«Я сдохла год назад»: Анна Седокова расплакалась из-за хейта и пожеланий смерти

Певица Анна Седокова не смогла сдержать эмоций и опубликовала серию откровенных видеообращений, в которых поделилась глубокими переживаниями, вызванными волной агрессии в социальных сетях. Катализатором для этого эмоционального срыва послужило личное сообщение от анонимного пользователя, содержащее пожелания смерти не только самой артистке, но и её детям.

Певица Анна Седокова записала душераздирающее видео в слезах. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / annasedokova

В своих видеообращениях Седокова рассказала, что ей пришлось столкнуться с чудовищной травлей. Она сообщила, что некий человек написал ей пожелание скорейшей кончины ей и ее потомству. Певица подчеркнула, что ежедневно вынуждена переносить невыносимую боль от постоянных нападок и обвинений.

Анна добавила, что она прилагает колоссальные усилия, чтобы сохранить светлую память о любимом человеке, чьё имя она не желает осквернять. Артистка объяснила, что записывает эти истории не для того, чтобы вызвать жалость или манипулировать чувствами аудитории, а потому что ей необходимо бороться за своё выживание.

«И все, кто пишет мне «чтоб ты сдохла», поверьте: я сдохла год назад практически. Я правда умерла год назад. Но я живу ради своих детей», — рассказала Седокова.

Она возразила тем, кто обвиняет её в легкомыслии, утверждая, что за её внешней активностью стоит титаническое усилие. Седокова пообещала, что готова пойти в суд и предпринять любые законные меры.