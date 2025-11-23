Россия и США
23 ноября, 06:17

Прогулявшая всю ночь в клубе Анна Седокова забыла разбудить сына в школу

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / annasedokova

Певица Анна Седокова всю ночь напролёт тусовалась в караоке-клубе, из-за чего её сын утром проспал школу, ведь его никто не разбудил. Об этом она рассказала у себя в соцсетях, когда хвасталась шикарным букетом, подаренным ей в клубе.

Седокова опубликовала фотографии с остатками веселья: разбросанные по дому туфли, прилипшие к одежде конфетти и роскошный букет роз. По её словам, без цветов из клубов она не возвращается никогда.

Утро после вечеринки выдалось непростым. Певица проспала и забыла разбудить своего сына в школу. Однако в этот же момент она резко подумала об алкоголе, с которым связала свою новую бизнес-идею — производство горячительных напитков. Как заявила Седокова, она уже нашла партнёров для реализации этого непростого проекта.

Ранее Анна Седокова пожаловалась, что за ней пытается ухаживать известный женатый мужчина с фотографиями детей и жены в профиле. По её словам, он лайкал ей фотографии и делал разные непристойные намёки. Но был ещё один кавалер, который добрался даже до её дочери.

