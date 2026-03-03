«Работать сложнее, чем подсосаться»: Седокова приструнила родных Тиммы из-за квартиры за 150 млн
Обложка © VK / Анна Седокова
Певица Анна Седокова резко высказалась о наследстве Яниса Тиммы на фоне новых судов. Спустя год после смерти баскетболиста артистка вновь обратилась к поклонникам в соцсетях.
«Я бы очень хотела, чтобы вы все отстали от меня и поняли наконец, что люди зарабатывают деньги, ходя на работу. Такое слово есть. Принося пользу другим. Да, работать — это намного сложнее, чем подсосаться к кому-нибудь и тянуть из него деньги», — написала Седокова.
Она подчеркнула, что всё заработала честным трудом, а Янис не оставил сына без наследства. По словам певицы, злополучную квартиру за 150 млн, из-за которой продолжаются разбирательства, она взяла в ипотеку на 20 лет.
Янис Тимма был найден мёртвым в московском хостеле в декабре 2024 года — он покончил с собой в день рождения Седоковой. После трагедии родственники инициировали разбирательства, потребовав отменить сделки с имуществом, которое считают совместно нажитым, а также оспорить действительность брачного договора. Недавно семье вернули мобильный телефон Яниса, в котором могут содержаться важные для дела данные. Родные спортсмена настаивают на пересмотре наследства, считая, что его сын от первого брака Кристиан был обделён.
