В Латвии завели дело о доведении до самоубийства бывшего мужа Седоковой

Латвийские правоохранители возбудили уголовное дело о доведении до самоубийства баскетболиста Яниса Тиммы, бывшего мужа певицы Анны Седоковой. Об этом корреспонденту Life.ru сообщила адвокат семьи Тиммы Маргарита Гаврилова.

«В Латвии принято решение о возбуждении уголовного дела по факту о доведении до самоубийства баскетболиста Яниса Тиммы. Со мной связывалось полицейское управление Латвии, просили меня поделиться всеми документами и доказательствами, которые я за продолжительный период времени собрала», — сказала Гаврилова.

Заявление прозвучало после заседания в Хорошёвском суде Москвы, где рассматривают иск родственников спортсмена о разделе имущества с Седоковой. Истцами выступают родители Тиммы и его несовершеннолетний сын от предыдущих отношений. В требовании указано о взыскании с певицы по 10 миллионов рублей на каждого, как долю от продажи квартиры. Артистка не согласна. Её представители заявили, что деньги от продажи недвижимости ушли на семейные нужды. Суд передал дело по подсудности в Останкинский суд.

Ранее Маргарита Гаврилова сообщила, что из московского морга останки Тиммы выдали без подготовки. Без бальзамирования, макияжа и одежды в пластиковом мешке. Когда гроб привезли в Ригу, мать спортсмена потеряла сознание при виде того, как мешок обезобразил лицо сына. По мнению адвоката, эта ситуация — прямое следствие бездействия Седоковой. Якобы имея доступ к документам и средствам погибшего, она не организовала достойную транспортировку.