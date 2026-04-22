Джиган прокомментировал слухи о романе с Анной Седоковой

Российский рэпер Джиган (Денис Александрович Устименко-Вайнштейн). Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / iamgeegun

Рэпер Джиган на гала-ужине премии Муз-ТВ 2026 заявил, что не состоит в отношениях с певицей Анной Седоковой. Так он ответил на слухи, появившиеся после его развода с блогершей Оксаной Самойловой.

«Я не готов вообще ни к каким отношениям. Я ни с кем не состою в отношениях», — сказал музыкант.

Джиган ответил на слухи о романе с Анной Седоковой. Видео © Telegram / Super.ru

Джиган также поделился, что сейчас не общается со старшей дочерью Ариелой. По его словам, в подростковом возрасте дети стремятся к самостоятельности, и пока воспитанием занимается бывшая супруга.

«Всё было по понятному сценарию»: Самойлова объяснила развод с Джиганом

Напомним, ранее Седокова выложила видео, в котором мелькнули знакомая борода и лысина рэпера Джигана. Ролик она подписала кокетливой фразой: «Счастье любит тишину». Поклонники расценили это как намёк на роман артистов.

Артём Гапоненко
