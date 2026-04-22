Роман или просто прогрев? Калашникова рассказала, что на самом деле связывает Джигана и Седокову

Анна Калашникова прокомментировала слухи о романе Джигана и Анны Седоковой. Она рассказала, что рэпер по-прежнему испытывает чувства к бывшей жене Оксане Самойловой.

Калашникова пояснила, что Джигана и экс-солистку группы «ВИА Гра» связывает только дружба. По её словам, артист не теряет надежды на воссоединение семьи.

«Я думаю, что это, скорее всего, просто дружба и такая интрига небольшая», — сказала актриса «Газете.ru».

По мнению Калашниковой, Джигану рановато строить новую личную жизнь. Она считает — он очень сильно любит Оксану. Рэпер надеется — она вернётся и всё снова наладится. К тому же, Джиган активно общается с детьми и ходит с сыном на мероприятия.

Калашникова считает, что слухи и публикации в Сети нужны для прогрева. Она не исключила, что Джиган и Седокова готовят совместный трек.

Артистка добавила, что Седокова просто интригует: возможно, со стороны Джигана есть внимание, но он всегда ведёт себя как джентльмен и хорошо общается со всеми девушками. Калашникова пожелала артистам записать классный совместный трек и скорее выпустить его.

Напомним, ранее Седокова выложила видео, в котором мелькнули знакомая борода и лысина рэпера Джигана. Ролик она подписала кокетливой фразой: «Счастье любит тишину». Поклонники расценили это как намёк на роман артистов.